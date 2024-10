Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Cinisello Balsamo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 19,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà attorno ai 14°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una graduale diminuzione delle nubi nel corso della giornata, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di circa 14,6°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che varierà tra i 14°C e i 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. Anche in questa fase della giornata, il vento si presenterà debole, con una velocità di circa 1,9 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno all’85%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. La temperatura raggiungerà il suo picco massimo di 19,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 3 km/h, mentre l’umidità comincerà a scendere, attestandosi intorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,4°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cinisello Balsamo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una possibile alternanza tra nubi e schiarite. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le condizioni meteo favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° Assenti 3 ONO max 4 Maestrale 91 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 3 ONO max 3.6 Maestrale 88 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 1.7 NO max 2.5 Maestrale 85 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 2.7 SO max 2.9 Libeccio 70 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 2.3 SO max 1.9 Libeccio 64 % 1025 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 4.1 SO max 4.1 Libeccio 72 % 1024 hPa 19 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° Assenti 1.8 NO max 2.3 Maestrale 81 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.7° perc. +15.5° Assenti 2.3 NNE max 2.3 Grecale 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:11

