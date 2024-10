Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Cinisello Balsamo si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 13,3°C e i 18,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra l’58% e il 94%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1017hPa.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, ma si coprirà progressivamente. La temperatura scenderà fino a 13,1°C, con un’umidità che rimarrà alta, attorno all’83%. La brezza leggera proveniente da Nord-Est accompagnerà le ore notturne.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,2°C alle 07:00 e raggiungeranno i 17,9°C entro le 12:00. L’umidità si manterrà sopra il 60%, rendendo l’aria piuttosto umida. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,3km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 18,2°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori intorno al 14-19%. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 58% entro le 15:00.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C alle 21:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’81%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cinisello Balsamo nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori simili. Si prevede un miglioramento per i giorni successivi, con possibilità di schiarite e temperature più miti. Tuttavia, l’umidità rimarrà un fattore costante, influenzando la percezione del caldo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto di queste condizioni, programmando le loro uscite nelle ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.3° perc. +12.9° Assenti 4.1 NE max 5.1 Grecale 84 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° Assenti 3.3 NE max 3.7 Grecale 83 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° Assenti 2.6 NNE max 2.8 Grecale 81 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 1.3 SO max 1.2 Libeccio 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° prob. 1 % 2.4 S max 3.2 Ostro 60 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° prob. 14 % 5.2 SSE max 4.9 Scirocco 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 10 % 4.2 SO max 7.7 Libeccio 76 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 1.5 ONO max 2.3 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.