Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +12,1°C. Durante la mattina, il clima rimarrà piacevole, con picchi di +18,4°C a mezzogiorno e umidità al 57%. Nel pomeriggio, si manterrà un cielo sereno e temperature tra +18,6°C e +18,1°C. Tuttavia, la sera porterà nubi sparse e una leggera pioggia, con temperature in calo a +15,2°C. Sabato, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 14,6°C e alta umidità. Domenica, si prevede un parziale miglioramento, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +12,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 76%. La velocità del vento sarà di 7 km/h proveniente da Nord, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +12°C alle 01:00 e +11,8°C alle 02:00, mantenendo sempre un cielo sereno e una bassa probabilità di precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Alle 08:00, la temperatura salirà a +14°C, mentre alle 09:00 raggiungerà +15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 16%, favorendo una piacevole giornata. Alle 12:00, la temperatura toccherà il suo picco di +18,4°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che si manterranno tra +18,6°C e +18,1°C. La velocità del vento varierà tra 5 e 6 km/h, mantenendo una brezza leggera. La copertura nuvolosa scenderà al 5% alle 16:00, rendendo il clima particolarmente gradevole.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Alle 19:00, la temperatura scenderà a +15,2°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 69%. Alle 22:00, si registrerà una pioggia leggera con un’intensità di 0,12 mm, mentre la temperatura si attesterà a +13,9°C. L’umidità aumenterà fino all’82%, rendendo l’atmosfera più umida.

Sabato 12 Ottobre

Nella notte di Sabato 12 Ottobre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +13,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 52%, con una probabilità di pioggia del 13%. Alle 01:00, si verificherà una pioggia leggera con un’intensità di 0,11 mm, mentre la temperatura scenderà a +13,3°C. La situazione rimarrà instabile fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C alle 08:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevederanno precipitazioni significative. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. Le condizioni di bassa visibilità e l’assenza di sole renderanno la mattinata piuttosto grigia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 3-4 km/h, e non si prevederanno piogge. L’umidità rimarrà alta, intorno al 69%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e pesante.

La sera di Sabato porterà un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,5°C alle 22:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, senza possibilità di schiarite. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 79%.

Domenica 13 Ottobre

Nella notte di Domenica 13 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di +13,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, attorno al 95%, e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento sarà debole, intorno ai 3-4 km/h, creando una leggera bava di vento. Alle 02:00, la temperatura scenderà a +13,4°C, mantenendo condizioni di umidità elevate.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 14,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 11%, favorendo un clima più gradevole. Alle 10:00, la temperatura salirà a 17,1°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature che toccheranno i 19,4°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6 km/h. La situazione meteorologica si presenterà più favorevole, con una bassa probabilità di precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno a 15,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà attorno all’83%, e l’umidità si attesterà al 73%. Non si prevedono piogge, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un inizio promettente, ma con un peggioramento previsto per Sabato. Domenica offrirà un miglioramento temporaneo, ma le condizioni rimarranno variabili. Gli amanti del sole potrebbero trovare momenti di bel tempo, ma è consigliabile portare un ombrello per eventuali sorprese.

