Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96% e temperature intorno ai 14,7°C. La probabilità di pioggia sarà del 28%, ma non si prevedono precipitazioni. Durante la mattina, il cielo rimarrà completamente nuvoloso, con temperature tra 14,4°C e 16,7°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà un massimo di 17,1°C e la probabilità di pioggia salirà al 21%. Sabato, piogge moderate sono attese, con temperature attorno ai 15,1°C e umidità al 94%. Domenica, si prevede un miglioramento nel pomeriggio, con temperature massime di 19°C e una probabilità di pioggia ridotta al 7%.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 28%, ma non si registreranno piogge. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1026 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno tra i 14,4°C e i 16,7°C nel corso delle ore. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra i 4,4 km/h e i 6,4 km/h, sempre da Est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 15%. L’umidità si attesterà attorno all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature raggiungeranno un massimo di 17,1°C. La velocità del vento sarà leggermente aumentata, con valori che toccheranno i 5 km/h. La probabilità di precipitazioni salirà al 21% verso le ore serali. L’umidità si manterrà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1023 hPa.

Infine, nella sera, si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura di circa 15,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,9 km/h, e la probabilità di pioggia salirà fino al 65%. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con pioggia moderata e una temperatura di circa 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 5,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno i 94%. L’umidità si manterrà anch’essa elevata, attorno al 94%, e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia continueranno, con temperature che varieranno tra i 14,8°C e i 15,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che toccheranno il 96%. L’umidità si manterrà attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia moderata proseguiranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, arrivando fino a 8,7 km/h. La probabilità di pioggia continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno il 94%. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1020 hPa.

Nella sera, la pioggia leggera proseguirà, con temperature che si manterranno intorno ai 15,9°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 6,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 95%. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 95%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con pioggia leggera e temperature intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 6,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 95%. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 95%, e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia leggera continueranno, con temperature che varieranno tra i 15,3°C e i 17,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che toccheranno il 95%. L’umidità si attesterà attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno leggermente, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 6,2 km/h. La probabilità di pioggia scenderà al 7%. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà bassa, intorno ai 3 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 30%. L’umidità si manterrà attorno all’86%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

In conclusione, il fine settimana si presenterà caratterizzato da condizioni di pioggia, specialmente nella giornata di Sabato, con un miglioramento atteso per Domenica pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteorologiche, pianificando con attenzione le proprie uscite.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.