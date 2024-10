Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Cinisello Balsamo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 18°C, mentre la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con punte del 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest e sud-ovest, con velocità che varieranno tra i 4 e i 11 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’81%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,6°C entro mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, con una velocità di circa 6-8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,1°C alle 14:00, mantenendosi stabili attorno ai 18°C fino alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 70%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a 2-3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cinisello Balsamo indicano un inizio di settimana con condizioni simili, caratterizzate da cieli nuvolosi e temperature miti. Tuttavia, si prevede un possibile miglioramento verso la metà della settimana, con un aumento delle schiarite e un lieve innalzamento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 4.8 ONO max 6.9 Maestrale 82 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 5.5 ONO max 9.4 Maestrale 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° Assenti 5.2 NO max 9.9 Maestrale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.3° Assenti 6.3 ONO max 10.5 Maestrale 60 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +17.9° Assenti 7.8 OSO max 10.4 Libeccio 54 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +18.3° Assenti 6.1 OSO max 9 Libeccio 57 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 4.5 NO max 4.7 Maestrale 73 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° Assenti 2 E max 3.1 Levante 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:36

