Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Cinisello Balsamo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,3°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 4,2 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La mattina seguirà con cieli sereni e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 19,4°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con percentuali che non supereranno il 14%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, ma inizieranno a scendere gradualmente. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 2,2 km/h e 4,2 km/h, proveniente principalmente da sud-sud ovest.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che risulterà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 16,1°C alle 21:00, con un’umidità che aumenterà fino al 74%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cinisello Balsamo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima temperato potranno godere di queste condizioni favorevoli, mentre le nuvole potrebbero offrire un’atmosfera più autunnale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.3° perc. +14.9° Assenti 1.9 NNO max 2 Maestrale 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 1.2 NNO max 2.1 Maestrale 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 1.5 NO max 2.6 Maestrale 79 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 1.8 S max 0.6 Ostro 61 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° Assenti 3.6 SSO max 2.2 Libeccio 53 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 4.2 SSO max 4.4 Libeccio 62 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 1.6 O max 3.1 Ponente 71 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 0.7 NNO max 2 Maestrale 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:07

