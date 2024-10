Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, con massime che toccheranno i 21°C durante il pomeriggio. La presenza di nuvolosità e precipitazioni sarà costante, rendendo necessaria una certa attenzione per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La probabilità di pioggia sarà alta, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e si prevederanno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno a mezzogiorno. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,62 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Il pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da piogge moderate, con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 20,6°C. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,19 mm. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 80%, e il vento si presenterà con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest.

Con l’arrivo della sera, le piogge non si fermeranno, e si prevede che il cielo rimanga coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 16,4°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,17 mm. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e l’umidità si manterrà sopra il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento parziale, ma la variabilità atmosferica potrebbe continuare a influenzare il meteo locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 49 % 3.7 E max 3.9 Levante 97 % 1026 hPa 4 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.32 mm 3.8 E max 3.8 Levante 97 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17.1° perc. +17.4° prob. 46 % 4.9 E max 6.6 Levante 94 % 1026 hPa 10 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.86 mm 6.9 ESE max 10.9 Scirocco 80 % 1026 hPa 13 pioggia moderata +21° perc. +21.1° 2.19 mm 10.6 SSO max 14.8 Libeccio 77 % 1025 hPa 16 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 2.54 mm 5.8 SSO max 6.8 Libeccio 90 % 1024 hPa 19 pioggia leggera +16.5° perc. +16.6° 0.96 mm 5.4 SE max 6.4 Scirocco 94 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.31 mm 6.7 ESE max 8.6 Scirocco 96 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:13

