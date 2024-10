Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse che si protrarranno per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata e temperature che si manterranno su valori moderati. I venti, prevalentemente deboli, varieranno in intensità durante il giorno, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che raggiungerà il 90%. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 3,5 km/h. Si prevede una leggera intensificazione delle precipitazioni, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,56 mm.

Nella mattina, il maltempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature si manterranno tra i 14,9°C e i 17,3°C, con piogge moderate che si intensificheranno nel corso delle ore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,4 km/h intorno alle 11:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%, e si prevedono accumuli di pioggia che potrebbero arrivare a 2,63 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,5°C, con piogge moderate che continueranno a cadere. La velocità del vento potrebbe raggiungere i 17,2 km/h, con raffiche più forti. L’umidità rimarrà alta, intorno al 95%, e si prevede un accumulo di pioggia di circa 2,5 mm.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le condizioni rimarranno instabili. Le temperature scenderanno a circa 14,1°C, con cielo coperto e una diminuzione delle precipitazioni. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%, ma le probabilità di pioggia diminuiranno progressivamente.

In conclusione, le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata di maltempo, con piogge diffuse e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.55 mm 4.5 NO max 12.3 Maestrale 89 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.15 mm 0.5 N max 5.2 Tramontana 96 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +15.3° perc. +15.4° 1.53 mm 3.6 E max 7.3 Levante 97 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +16.6° perc. +16.9° 2.21 mm 8.9 SE max 29.3 Scirocco 97 % 1002 hPa 13 pioggia moderata +17.2° perc. +17.5° 1.85 mm 14.8 SSE max 41.9 Scirocco 94 % 999 hPa 16 pioggia leggera +16.5° perc. +16.8° 0.63 mm 9.1 O max 20.4 Ponente 96 % 999 hPa 19 pioggia leggera +14.3° perc. +14.3° 0.15 mm 4 NO max 7.5 Maestrale 97 % 1001 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +14.1° prob. 19 % 6.2 NNO max 13.8 Maestrale 95 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:47

