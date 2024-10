Previsioni Meteo Cologno Monzese: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cologno Monzese di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge diffuse soprattutto nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale per gran parte della giornata, con un miglioramento previsto solo in serata.

Nella notte, il meteo sarà dominato da cielo coperto e piogge leggere, con temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La velocità del vento sarà di circa 10,4 km/h da est, con raffiche che potranno arrivare a 27,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 50%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si assisterà a piogge moderate che continueranno fino a metà giornata. La temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 15°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 7 km/h, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno raggiungere i 4,15 mm entro le 08:00.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 15,6°C, mentre il vento si presenterà più debole, con velocità di circa 1,7 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà del tutto assente.

Con l’arrivo della sera, il meteo migliorerà ulteriormente, portando a cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque moderata. La pressione atmosferica salirà, indicando un consolidamento delle condizioni di bel tempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese indicano un Giovedì 10 Ottobre caratterizzato da piogge nelle prime ore, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature in calo, rendendo il weekend più favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 50 % 10.4 E max 27.7 Levante 90 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.74 mm 11.3 E max 28.9 Levante 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 1.37 mm 9.5 ESE max 30.2 Scirocco 94 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 3.07 mm 4.9 SE max 20.1 Scirocco 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.29 mm 2.8 ESE max 7.9 Scirocco 97 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 67 % 1.7 ENE max 5.4 Grecale 94 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° prob. 36 % 6 ONO max 8.8 Maestrale 92 % 1002 hPa 21 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 7.2 NNO max 12.2 Maestrale 82 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:41

