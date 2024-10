Previsioni Meteo Cologno Monzese: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Cologno Monzese si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 14°C e 16°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 31,5 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi piogge.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 14°C. Le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere a partire dalle ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, e il vento si presenterà debole, con velocità intorno ai 2-3 km/h.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 15°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a persistere, con intensità variabile. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 14°C, mentre il vento si manterrà moderato. Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni si protrarranno anche nelle ore notturne, con accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Cologno Monzese nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento parziale, ma non si escludono ulteriori episodi di pioggia.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° prob. 65 % 3.7 ENE max 4.3 Grecale 95 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14.1° perc. +14° prob. 19 % 1.4 NNE max 1.6 Grecale 94 % 1016 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.9° prob. 4 % 2.2 NNE max 2.3 Grecale 94 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 8 % 1.9 SO max 2.6 Libeccio 86 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +15.4° perc. +15.4° 1.56 mm 3.2 NNO max 4.3 Maestrale 92 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.76 mm 8.5 NNO max 27.1 Maestrale 90 % 1017 hPa 18 pioggia moderata +14.8° perc. +14.7° 1.31 mm 4 ONO max 8.1 Maestrale 93 % 1018 hPa 21 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 1.16 mm 5.7 NO max 10.4 Maestrale 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:25

