Previsioni Meteo Cologno Monzese: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Cologno Monzese si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa, specialmente durante le prime ore della giornata, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 14,1°C e i 19,5°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 80%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 3,9 km/h. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo temperature simili fino all’alba.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 14,1°C e i 15,6°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 86%, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 3,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi gli spostamenti all’aperto non dovrebbero essere compromessi.

Il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,5°C intorno alle 14:00, per poi scendere gradualmente fino a 17°C verso le 18:00. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 66% al 35%, e il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche fino a 4,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima più sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento rimarrà debole, contribuendo a rendere la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° Assenti 3.5 O max 4.1 Ponente 93 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +14° Assenti 3.3 ONO max 3.7 Maestrale 90 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° Assenti 1.9 ONO max 2.4 Maestrale 86 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 2.9 OSO max 3.2 Libeccio 71 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 2.4 SO max 2.2 Libeccio 64 % 1025 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 4.2 SO max 4.3 Libeccio 72 % 1024 hPa 19 poche nuvole +16.6° perc. +16.5° Assenti 1.7 NO max 2.1 Maestrale 82 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.7° perc. +15.6° Assenti 1.9 NE max 2 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:11

