Previsioni Meteo Cologno Monzese: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Cologno Monzese di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La mattina si presenterà con nuvolosità significativa, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. La sera, invece, il cielo tornerà a essere nuovamente coperto. Le temperature percepite si manterranno su valori moderati, senza particolari escursioni termiche.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% entro le 07:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 12,9°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 18°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 17,4°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 60% e il 74%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud e sud-est, ma senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 17,8°C. L’umidità rimarrà attorno al 59%, e la probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 12-16%. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14,4°C. La temperatura percepita sarà di circa 14,1°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’82%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione variabile da ovest a nord-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima fresco e umido, con possibilità di schiarite temporanee. Domani e dopodomani, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un andamento simile a quello di Sabato.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.3° perc. +12.9° Assenti 4.1 NE max 4.6 Grecale 84 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° Assenti 3.2 NE max 3.4 Grecale 83 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 2.2 NE max 2.4 Grecale 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 1.3 SO max 1.2 Libeccio 68 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 1.8 SSO max 2.6 Libeccio 60 % 1018 hPa 15 nubi sparse +18° perc. +17.5° prob. 12 % 5 SSE max 4.4 Scirocco 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° prob. 8 % 4.9 SO max 8.8 Libeccio 77 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 1.9 ONO max 2.3 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

