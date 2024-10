Previsioni Meteo Cologno Monzese: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cologno Monzese di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel pomeriggio, con possibilità di pioggia leggera. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 12°C e i 18°C, mentre il vento sarà prevalentemente leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, Cologno Monzese godrà di un cielo sereno, con una temperatura che scenderà fino a +11,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 19%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 6,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +17,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno all’8%, e il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra 6 e 8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 65%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà con l’arrivo di nubi sparse, che porteranno a un incremento della copertura nuvolosa fino all’88%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre le prime piogge leggere si faranno sentire, con un’intensità di 0,13 mm. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità di circa 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con cielo coperto e possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a +13,9°C, con un’umidità che raggiungerà il 84%. Le precipitazioni saranno deboli, con valori di 0,16 mm e 0,22 mm previsti nelle ore successive. Il vento rimarrà leggero, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con un aumento della probabilità di pioggia. Sabato e Domenica potrebbero riservare ulteriori precipitazioni, mentre le temperature si manterranno su valori freschi. È consigliabile prepararsi a condizioni variabili e portare con sé un ombrello, soprattutto nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 5.7 NNE max 6.5 Grecale 81 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 6.5 NNE max 7 Grecale 82 % 1009 hPa 6 poche nuvole +11.1° perc. +10.2° Assenti 6 NE max 8.5 Grecale 77 % 1011 hPa 9 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 6.6 E max 11.7 Levante 70 % 1013 hPa 12 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 6.3 ESE max 8.7 Scirocco 65 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 5.9 SE max 7 Scirocco 67 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 8 % 5.4 ENE max 7.1 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.9° perc. +13.6° 0.16 mm 5.5 NE max 7.7 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.