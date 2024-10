Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comacchio indicano un giorno caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge persistenti e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno temperature attorno ai 16-17°C. La situazione meteorologica si intensificherà nella mattina, quando le precipitazioni diventeranno più forti, accompagnate da venti sostenuti provenienti da est. Nel complesso, si prevede un aumento dell’intensità della pioggia, con accumuli significativi nel corso della giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Comacchio avrà un cielo inizialmente con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 16,6°C con una leggera brezza da nord. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un cambiamento significativo: dalle 04:00 in poi, si verificheranno piogge leggere che si intensificheranno fino a diventare forti piogge nella mattina. Alle 07:00, la temperatura scenderà leggermente a 16,1°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,4 km/h.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano che le piogge diventeranno sempre più intense, con accumuli di 4-5 mm di pioggia già entro le 09:00. Le temperature si manterranno tra i 15,3°C e i 16°C, mentre i venti continueranno a soffiare da est con intensità crescente, fino a raggiungere i 26 km/h. Le condizioni di maltempo proseguiranno anche nel pomeriggio, con forti piogge che porteranno a accumuli significativi, superando i 6 mm tra le 12:00 e le 15:00. La temperatura massima si attesterà attorno ai 17,4°C.

Nella sera, le previsioni meteo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge continueranno, sebbene con un’intensità leggermente ridotta, e si prevede che la temperatura scenderà a circa 15,9°C. I venti rimarranno sostenuti, contribuendo a un clima fresco e umido. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di pioggia che continueranno a verificarsi fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio indicano un Giovedì caratterizzato da maltempo persistente, con piogge forti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.7° prob. 39 % 11.1 N max 15.3 Tramontana 90 % 1006 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 47 % 9 NNE max 12.9 Grecale 86 % 1005 hPa 6 pioggia moderata +16° perc. +16.1° 2.26 mm 9.1 N max 12.3 Tramontana 94 % 1005 hPa 9 forte pioggia +15.3° perc. +15.3° 4.9 mm 15.2 SE max 24.4 Scirocco 93 % 1005 hPa 12 forte pioggia +16.6° perc. +16.8° 5.72 mm 26.4 ENE max 34.9 Grecale 95 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +16.1° perc. +16.2° 2.44 mm 35.4 ENE max 50 Grecale 94 % 1000 hPa 18 forte pioggia +17.1° perc. +17.3° 5.84 mm 13.8 E max 37.8 Levante 95 % 999 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.14 mm 10.1 ENE max 25.5 Grecale 92 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:42

