Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre, Comacchio si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e temperature miti. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con un ritorno a nubi sparse, ma la sera porterà nuovamente cieli coperti. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,7°C e i 20,2°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +18,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 93% intorno alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1 km/h e i 8 km/h, prevalentemente da direzione est-sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Durante la mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo un massimo di 20,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 66% e il 72%, con venti leggeri che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto.

Nel pomeriggio, il cielo passerà da cielo coperto a nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range di brezza leggera. L’umidità potrebbe scendere leggermente, ma rimarrà sopra il 70%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con cieli prevalentemente coperti e temperature che scenderanno fino a +18,2°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori intorno al 2%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature miti e una predominanza di nuvolosità. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre giovedì potrebbe esserci un miglioramento temporaneo. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali di Comacchio, anche se con un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +18.5° Assenti 5.3 E max 5.5 Levante 83 % 1028 hPa 3 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 2.1 ENE max 2.9 Grecale 84 % 1027 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° Assenti 2.7 ONO max 3.5 Maestrale 85 % 1027 hPa 9 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 3.3 NNO max 3 Maestrale 78 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 3 ESE max 2.7 Scirocco 73 % 1027 hPa 15 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° Assenti 6 SE max 5.2 Scirocco 74 % 1027 hPa 18 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 7.8 SE max 8.5 Scirocco 81 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 2 % 4.6 E max 4.7 Levante 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:10

