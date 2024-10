Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comiso di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra un minimo di 19,1°C durante la notte e un massimo di 26,4°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 81% in serata.

Durante la notte, Comiso sperimenterà un cielo coperto con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 74%, e l’umidità si manterrà sopra il 70%. La velocità del vento sarà molto contenuta, intorno ai 2,7 km/h, proveniente da est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 95%, con una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest che porterà una sensazione di freschezza. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 45%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 24,3°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14,1 km/h, ma rimarrà comunque una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 19,2°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 81%. Il vento sarà molto debole, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio l’umidità che potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Comiso

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° Assenti 1.1 NNO max 2.5 Maestrale 73 % 1020 hPa 5 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 2.1 NNE max 3.1 Grecale 71 % 1020 hPa 8 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° Assenti 5.5 OSO max 4.8 Libeccio 52 % 1021 hPa 11 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 12.7 OSO max 9 Libeccio 45 % 1020 hPa 14 cielo coperto +25.3° perc. +25.1° Assenti 12.6 OSO max 10.2 Libeccio 48 % 1019 hPa 17 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° Assenti 4.3 SO max 4.9 Libeccio 74 % 1020 hPa 20 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 0.5 N max 3.4 Tramontana 79 % 1021 hPa 23 nubi sparse +19.2° perc. +19.3° Assenti 0.4 S max 3 Ostro 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:19

