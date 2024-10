Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Comiso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 27,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, oscillando tra il 47% e il 91% durante la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, nonostante la copertura nuvolosa.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da est, con una velocità di circa 4,4 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%. Non si registreranno precipitazioni, quindi la probabilità di pioggia sarà bassa, attorno all’8%.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con temperature che saliranno fino a 24,5°C alle 08:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 100%. La ventilazione si intensificherà leggermente, raggiungendo i 9,6 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 68%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 27,2°C alle 12:00. Il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono piogge. La ventilazione sarà moderata, con velocità che toccheranno i 14,9 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 58%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 61%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo probabile una stabilità meteorologica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, ma le temperature favorevoli permetteranno di godere di una piacevole giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.9° perc. +21.4° prob. 10 % 6.2 E max 7.2 Levante 90 % 1015 hPa 4 cielo coperto +21.6° perc. +22.1° prob. 6 % 5.3 SE max 8.2 Scirocco 88 % 1014 hPa 7 cielo coperto +23.4° perc. +23.8° Assenti 5.1 SE max 6.7 Scirocco 79 % 1014 hPa 10 cielo coperto +26.7° perc. +26.7° Assenti 11.8 SO max 11.4 Libeccio 63 % 1013 hPa 13 cielo coperto +27.1° perc. +28° Assenti 14.2 OSO max 14.2 Libeccio 58 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.7° perc. +24.1° Assenti 11.2 O max 15.7 Ponente 74 % 1012 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.5° Assenti 5.3 O max 7 Ponente 80 % 1013 hPa 22 cielo coperto +21° perc. +20.5° Assenti 3.8 N max 5.9 Tramontana 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:29

