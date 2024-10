Previsioni Meteo Como: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, mentre l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria. I venti saranno generalmente deboli, con qualche raffica più sostenuta nelle ore di pioggia intensa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 2,2 km/h, proveniente da Est, mentre le precipitazioni raggiungeranno un totale di 2,29 mm. L’umidità sarà molto alta, intorno al 99%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1017 hPa.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire, con forti piogge attese fino alle ore centrali della giornata. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 16,1°C alle 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, ma le precipitazioni saranno significative, con valori che potranno arrivare a 6,2 mm entro le 08:00. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 96-99%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve attenuazione delle piogge, che diventeranno più leggere e sporadiche. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una percezione di calore simile. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a momenti di schiarita. Le precipitazioni saranno minime, con valori che non supereranno i 0,56 mm. L’umidità si manterrà attorno all’80-90%, mentre il vento continuerà a essere debole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno e poche nuvole. La temperatura scenderà a circa 14,8°C e la probabilità di pioggia sarà bassa. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, con pioggia leggera attesa verso le 22:00. L’umidità rimarrà intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Como nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio a cieli più sereni e temperature in lieve calo. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché la variabilità del tempo potrebbe portare a sorprese. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani potrebbe esserci un ritorno di condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.8° perc. +16.1° 2.29 mm 2.2 E max 4.7 Levante 99 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.54 mm 3.4 NNO max 4 Maestrale 97 % 1016 hPa 6 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.3 mm 3.3 SE max 5.1 Scirocco 98 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +16.1° perc. +16.3° 2.23 mm 4.4 ESE max 9.6 Scirocco 96 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.41 mm 5.4 SSE max 7.3 Scirocco 82 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.51 mm 2.2 SSO max 2.8 Libeccio 83 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.21 mm 3.7 NNE max 3.5 Grecale 91 % 1016 hPa 21 poche nuvole +14.6° perc. +14.5° prob. 44 % 5 NE max 4.8 Grecale 91 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.