Previsioni Meteo Conversano: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

Le condizioni meteo di Conversano per Domenica 20 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno temperature che oscilleranno intorno ai 18°C, accompagnate da venti freschi provenienti da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 49 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una leggera pioggia prevista nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano che il cielo rimarrà coperto, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature si attesteranno attorno ai 18-19°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno all’80%. I venti, sempre da Sud Est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente freschi, con velocità che si aggireranno tra i 24 e i 26 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.38 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno tra i 18°C e i 20°C. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, con intensità che si manterrà su valori freschi. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente, con possibilità di leggere piogge intermittenti. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70-74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16-17°C. Le piogge diventeranno più intense, con accumuli che potranno raggiungere i 1.97 mm. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Conversano nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Lunedì e martedì si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento, mentre mercoledì potrebbe tornare un po’ di instabilità. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere un po’ prima di vedere un cielo sereno e temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 28 % 27.4 SE max 47 Scirocco 78 % 1018 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 35 % 25.3 ESE max 45.6 Scirocco 78 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +18.1° perc. +17.9° 0.29 mm 25.8 SE max 46.2 Scirocco 75 % 1020 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° prob. 39 % 25.1 SE max 37.2 Scirocco 70 % 1022 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 10 % 22.9 SE max 30.1 Scirocco 70 % 1022 hPa 16 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° prob. 11 % 18.1 ESE max 27.8 Scirocco 74 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.65 mm 19.8 SE max 34.7 Scirocco 83 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.46 mm 18.1 SE max 37.7 Scirocco 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:59

