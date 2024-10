Previsioni Meteo Conversano: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Conversano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un’ottima visibilità e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà presente, ma non eccessiva, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature saliranno fino a 20,8°C intorno a mezzogiorno, mentre la percezione del caldo sarà simile. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 56%. Le condizioni di visibilità saranno ottimali, favorendo attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Il cielo si presenterà sereno, con occasionali nuvole sparse. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a rendere l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma senza creare disagio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono piogge. La brezza si farà più leggera, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto. L’umidità rimarrà attorno al 73%, ma senza influenzare negativamente il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su livelli miti e una prevalenza di cieli sereni. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente. Domani e dopodomani, si prevede un andamento simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 20°C, rendendo questo periodo particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 16.1 NO max 24.1 Maestrale 69 % 1015 hPa 4 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 12.9 NO max 21.4 Maestrale 74 % 1016 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 18.6 NO max 24.8 Maestrale 67 % 1017 hPa 10 poche nuvole +20.5° perc. +20.1° Assenti 22.1 NNO max 24.2 Maestrale 59 % 1017 hPa 13 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 21.9 NNO max 24.8 Maestrale 55 % 1017 hPa 16 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 16.9 N max 22.3 Tramontana 67 % 1017 hPa 19 poche nuvole +17.8° perc. +17.6° Assenti 10.4 N max 15.5 Tramontana 74 % 1018 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 10.7 NO max 16 Maestrale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:11

