Previsioni Meteo Conversano: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

Sabato 26 Ottobre a Conversano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con intensità che non supererà i 12 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 53% e il 76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1022 hPa.

Durante la notte, le temperature si aggireranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. Il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che non supererà il 40%. La brezza leggera accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le ore centrali. Il cielo si presenterà inizialmente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le condizioni di bel tempo. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si intensificheranno. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con picchi di 21°C. L’intensità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range di brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una condizione di cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C. L’umidità aumenterà, e si prevede una sensazione di freschezza. I venti continueranno a mantenere una leggera intensità, rendendo la serata comunque piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Conversano indicano un Sabato 26 Ottobre con condizioni climatiche favorevoli, sebbene si preveda un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un incremento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno seguire gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.4° perc. +17.1° Assenti 6.9 SSE max 9 Scirocco 74 % 1023 hPa 4 poche nuvole +17° perc. +16.7° Assenti 4.4 S max 5.5 Ostro 75 % 1023 hPa 7 poche nuvole +18.4° perc. +18.1° Assenti 5.4 S max 7.1 Ostro 68 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.7° Assenti 7.6 ESE max 8 Scirocco 56 % 1023 hPa 13 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 12.3 ESE max 13.5 Scirocco 53 % 1022 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 11.3 SSE max 17.1 Scirocco 63 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 10.5 S max 16.2 Ostro 71 % 1023 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 9.9 S max 15.2 Ostro 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:51

