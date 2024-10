Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un lieve aumento delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Tuttavia, non mancheranno momenti di pioggia leggera durante la notte, che potrebbero influenzare le prime ore del giorno.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La velocità del vento sarà di circa 18,5 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 23,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno al 75%, con piogge leggere che si manifesteranno tra le 01:00 e le 04:00. L’umidità si manterrà intorno al 74%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Dalle 06:00 in poi, si prevede un cielo sereno con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 1%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17 km/h, rendendo la mattinata fresca e piacevole. L’umidità si ridurrà, portandosi al 54% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 19°C. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente il sole, che continuerà a dominare il cielo. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 18 km/h, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 60%. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo un pomeriggio sereno.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 17,6°C. Le condizioni di vento si faranno più leggere, con una velocità che si attesterà intorno ai 5,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, creando un’atmosfera fresca e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Conversano si presenteranno favorevoli, con un inizio di giornata piovoso che lascerà spazio a un pomeriggio e una sera sereni. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti piacevoli nella natura.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.18 mm 18 NO max 24.6 Maestrale 76 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +16.6° perc. +16.2° 0.23 mm 15.7 ONO max 24.8 Maestrale 71 % 1012 hPa 7 cielo sereno +17.7° perc. +17.3° prob. 22 % 18.1 NO max 22.2 Maestrale 68 % 1013 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.4° prob. 11 % 18.7 NO max 20.7 Maestrale 54 % 1013 hPa 13 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° Assenti 19.8 N max 20.8 Tramontana 56 % 1013 hPa 16 poche nuvole +18.4° perc. +18° Assenti 14.8 NNE max 15.7 Grecale 68 % 1014 hPa 19 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 2 % 5.9 NE max 7.3 Grecale 71 % 1015 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 6 % 3.5 NE max 3.6 Grecale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:20

