Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, con percentuali che si attesteranno intorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con intensità che non supereranno i 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 70%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4-6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 54% e il 60%. I venti continueranno a soffiare da est e sud-est, mantenendo un’intensità leggera.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19-21°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si attesterà intorno al 61%. Anche in questo intervallo, i venti saranno leggeri, senza variazioni significative rispetto alla mattina.

La sera porterà con sé temperature simili a quelle del pomeriggio, con valori che si aggireranno attorno ai 18°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 75%. I venti rimarranno leggeri, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e umidità alta. Le condizioni meteo non dovrebbero variare drasticamente, mantenendo un clima stabile e asciutto. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere giorni migliori per godere di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 4.5 SSE max 4.9 Scirocco 71 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 5.4 S max 6 Ostro 72 % 1026 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.8 S max 6.8 Ostro 68 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 3 E max 3.3 Levante 57 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° Assenti 8.5 ENE max 6.8 Grecale 55 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 7.2 E max 8.7 Levante 64 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 4.7 SSE max 6.4 Scirocco 66 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 3.6 S max 4.9 Ostro 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.