Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Conversano di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo aumento delle precipitazioni nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 40%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 13,9 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta al 16%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98% entro le prime ore del mattino.

Durante la mattina, il clima rimarrà nuvoloso, con temperature che varieranno da un minimo di 19,3°C a un massimo di 26,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma la nuvolosità sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 78%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 17:00. La temperatura scenderà a 23,3°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno toccare i 48 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, portando a valori di pioggia che arriveranno fino a 1,25 mm entro le 20:00.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate, con temperature che si manterranno intorno ai 22,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni continueranno, con una probabilità che si attesterà attorno all’80%. Il vento sarà forte, con raffiche che potranno raggiungere i 55,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvolosità, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con fiducia il weekend, quando le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi e offrire momenti di sole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° prob. 14 % 11.9 SSO max 24.9 Libeccio 69 % 1008 hPa 4 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° prob. 5 % 8.8 SSO max 15.4 Libeccio 70 % 1008 hPa 7 nubi sparse +22.1° perc. +21.9° prob. 3 % 13.3 S max 22.4 Ostro 62 % 1008 hPa 10 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 18.3 S max 23.6 Ostro 42 % 1008 hPa 13 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 21.7 S max 26.2 Ostro 42 % 1006 hPa 16 cielo coperto +23.7° perc. +24.1° prob. 4 % 31 S max 47.8 Ostro 75 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +23.3° perc. +23.8° 0.24 mm 37 S max 55.1 Ostro 80 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +22.8° perc. +23.1° 0.46 mm 30.3 S max 50.5 Ostro 73 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:25

