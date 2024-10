Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. La presenza di pioggia leggera sarà probabile, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 62%. I venti soffieranno da Sud Est con intensità variabile, raggiungendo raffiche fino a 25,5 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C e l’umidità sarà elevata, intorno all’85%. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 36 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 97%, rendendo il cielo grigio e opprimente.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere instabile. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 18°C, mentre le piogge si intensificheranno, con precipitazioni che potranno arrivare a 1,06 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e i venti continueranno a soffiare con forza, raggiungendo velocità di 49 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà al 100%, rendendo consigliabile l’uso di ombrelli e indumenti impermeabili.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C. Le piogge moderate continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 2,67 mm. L’umidità rimarrà elevata, e i venti forti da Sud Est potranno raggiungere i 53 km/h, creando condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Domenica si prevede una diminuzione delle precipitazioni, ma le temperature rimarranno fresche. Lunedì e martedì potrebbero portare un ritorno di condizioni più stabili, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.14 mm 12.4 SE max 22.7 Scirocco 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° prob. 75 % 14.8 SSE max 28.3 Scirocco 85 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.27 mm 23.4 SE max 37.1 Scirocco 81 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +21.8° perc. +21.8° 0.1 mm 28.9 SE max 36.5 Scirocco 71 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.64 mm 33.5 SE max 49.4 Scirocco 86 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.88 mm 28.9 SE max 50.3 Scirocco 86 % 1015 hPa 19 pioggia moderata +17.7° perc. +17.8° 2.64 mm 32.4 SE max 53.7 Scirocco 88 % 1016 hPa 22 pioggia moderata +17.6° perc. +17.7° 1.02 mm 28.2 SSE max 45.9 Scirocco 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:00

