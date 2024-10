Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre a Conversano si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra +15°C e +19°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nel corso della notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 13,5 km/h. Le condizioni di calma e serenità continueranno fino all’alba, rendendo la mattina particolarmente gradevole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +19°C intorno a mezzogiorno, con poche nuvole che non impediranno l’ingresso del sole.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 81% del cielo. Le temperature si manterranno attorno ai +18°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con intensità che varierà tra 12 km/h e 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile godere di un pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +16°C. La brezza si farà sentire, con velocità che si manterrà intorno ai 10 km/h. Nonostante la copertura nuvolosa, non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si preannunciano come giornate ideali per attività all’aperto, con un clima che favorirà il relax e il divertimento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 13.5 NO max 23.7 Maestrale 82 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 13 NO max 22.2 Maestrale 82 % 1023 hPa 8 poche nuvole +17.3° perc. +16.9° Assenti 15.4 NO max 19.9 Maestrale 71 % 1024 hPa 11 poche nuvole +19° perc. +18.5° Assenti 16.2 NNO max 18.6 Maestrale 61 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 15.8 NNO max 19.9 Maestrale 64 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 12.1 NNO max 19 Maestrale 79 % 1023 hPa 20 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 10.6 NO max 17.3 Maestrale 81 % 1022 hPa 23 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° Assenti 8.9 NO max 11.3 Maestrale 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.