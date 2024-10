Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Conversano di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 18,4°C in serata, mentre il picco massimo raggiungerà circa 23,6°C nelle ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo coperto al mattino a momenti di sereno nel pomeriggio, per poi tornare a nuvoloso in serata. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento varierà tra i 10,9 km/h e i 14,9 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 59%, creando una sensazione di calore moderato.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si muoveranno tra i 21,7°C e i 23,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a vedere delle schiarite. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,9 km/h intorno alle 11:00. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 48%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 23,6°C alle 10:00 e poi scendendo a 20,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, con solo un 2% di nuvole alle 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17,7 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno tra i 18,4°C e i 19,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente fino al 100%, e la velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso, un bel pomeriggio sereno e un ritorno a condizioni più grigie in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 10.9 OSO max 24.3 Libeccio 58 % 1007 hPa 4 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 14.5 OSO max 29.1 Libeccio 58 % 1007 hPa 7 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 14.8 ONO max 24.7 Maestrale 57 % 1010 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.2° Assenti 20.3 NO max 22.6 Maestrale 47 % 1011 hPa 13 cielo sereno +22.5° perc. +22.1° Assenti 21.5 N max 24.3 Tramontana 51 % 1011 hPa 16 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 13.4 N max 18.6 Tramontana 65 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 10 NNO max 15.4 Maestrale 71 % 1014 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 13 NNO max 20 Maestrale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:12

