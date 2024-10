Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Conversano di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno intorno ai 23,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 33,3 km/h da sud, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, creando una sensazione di calore percepita leggermente superiore.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25,5°C intorno a mezzogiorno, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 37%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti, favorendo così attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 20,9°C alle 17:00. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 5,6 km/h e i 12,3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre le probabilità di pioggia rimarranno assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con condizioni simili, con un’alternanza di nubi e schiarite, senza particolari variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.6° perc. +23.8° prob. 46 % 31.8 S max 50.9 Ostro 68 % 1004 hPa 4 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 49 % 19.8 SSO max 37 Libeccio 68 % 1005 hPa 7 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° prob. 6 % 18.8 SO max 28.9 Libeccio 59 % 1007 hPa 10 poche nuvole +25.3° perc. +25° prob. 6 % 11.2 O max 22.6 Ponente 41 % 1007 hPa 13 nubi sparse +24.7° perc. +24.3° Assenti 6.4 N max 14.1 Tramontana 40 % 1007 hPa 16 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 11.2 E max 15 Levante 54 % 1009 hPa 19 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° Assenti 9.5 SO max 15 Libeccio 52 % 1011 hPa 22 poche nuvole +19.3° perc. +18.5° Assenti 12.6 O max 22.2 Ponente 49 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:23

