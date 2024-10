Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, mentre nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con ampie zone di sereno. La sera, invece, porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a circa 17°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà variabile, con poche nuvole e nubi sparse che si alterneranno. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,2 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che salirà fino a 21,2°C intorno alle 8:00. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest con intensità moderata. A partire dalle 9:00, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con una temperatura che raggiungerà i 24,2°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che scenderanno a 22,4°C alle 15:00. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un piacevole comfort termico, mentre l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 53%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo un’intensità moderata. La nuvolosità sarà pressoché totale, con un cielo coperto fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con un possibile ritorno di condizioni più variabili. Lunedì e martedì potrebbero portare nuove perturbazioni, mentre mercoledì si prevede un miglioramento temporaneo. Gli amanti del sole dovranno quindi approfittare della giornata di Domenica per godere di momenti all’aperto, prima dell’arrivo di nuove nuvole.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 12.5 NNO max 22.4 Maestrale 75 % 1018 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 11.8 NNO max 18.5 Maestrale 76 % 1017 hPa 7 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 11.9 NNO max 17.1 Maestrale 63 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23° Assenti 12.4 NNO max 14.5 Maestrale 40 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24° perc. +23.6° Assenti 12.4 N max 14.1 Tramontana 43 % 1017 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 12.9 NNE max 15.4 Grecale 59 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 9.2 NNE max 13.5 Grecale 64 % 1018 hPa 22 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 11.1 N max 17.9 Tramontana 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:06

