Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Copertino di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo una certa stabilità climatica.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento graduale della temperatura che raggiungerà i 23,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 12% e il 40%, con venti leggeri provenienti principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’83%, rendendo l’aria piuttosto umida, ma comunque confortevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente, con un passaggio a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 23°C alle 14:00, per poi scendere ulteriormente fino a 19,3°C alle 18:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6,6 km/h.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%. I venti saranno quasi assenti, con una velocità che si attesterà sotto i 2 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e silenziosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino nei prossimi giorni mostrano una certa stabilità, con temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi potrebbero continuare a dominare il panorama.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17° perc. +17° Assenti 5.3 NNE max 5.6 Grecale 86 % 1026 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 4.1 NE max 4.6 Grecale 87 % 1026 hPa 7 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 1.6 NNO max 2.1 Maestrale 72 % 1027 hPa 10 poche nuvole +22.6° perc. +22.1° Assenti 2.2 NNO max 2.9 Maestrale 46 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.2° Assenti 3.3 NNO max 5.7 Maestrale 43 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 4.4 ENE max 6.1 Grecale 62 % 1025 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 2.2 E max 2.2 Levante 66 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 0.4 N max 1.2 Tramontana 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 16:51

