Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Copertino si preannuncia una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, che si trasformeranno in un cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18°C e +23,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, creando una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Copertino si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai +19°C. La copertura nuvolosa sarà del 81%, mentre la velocità del vento sarà di circa 3,9 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, garantendo un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +23,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà dal 60% al 75%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,3 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C e il vento continuerà a soffiare da Nord, con una velocità che si attesterà intorno ai 9,3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 62%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +18,2°C. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento si manterrà attorno agli 8,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni di meteo variabile, con un’attenzione particolare alle temperature fresche nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 3.6 NE max 3.7 Grecale 80 % 1027 hPa 4 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 3.6 NNE max 4.5 Grecale 76 % 1027 hPa 7 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 8.3 NNE max 11.1 Grecale 61 % 1027 hPa 10 nubi sparse +23° perc. +22.6° Assenti 12.1 NNE max 13.2 Grecale 50 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.4° perc. +22.9° Assenti 10.5 N max 10.3 Tramontana 42 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° Assenti 7.4 NNE max 9.6 Grecale 59 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 10.3 NNE max 13.9 Grecale 66 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 8.7 NNE max 10.5 Grecale 69 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:53

