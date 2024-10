Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 16 km/h e i 27 km/h.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 46%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 26 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 24°C. La brezza tesa continuerà a soffiare da nord, con intensità che varierà tra i 20 km/h e i 30 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica. Domenica si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che si manterranno su livelli piacevoli e cieli sereni. Tuttavia, a partire da lunedì, si potrebbero verificare cambiamenti, con l’arrivo di correnti più fresche e un aumento della nuvolosità. Sarà quindi importante monitorare le previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 17.2 N max 30.7 Tramontana 70 % 1014 hPa 4 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 16.1 NNO max 30.9 Maestrale 74 % 1015 hPa 7 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 23.5 N max 29 Tramontana 61 % 1016 hPa 10 poche nuvole +23.4° perc. +23° Assenti 24.2 N max 25.3 Tramontana 48 % 1016 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 27 N max 28.1 Tramontana 48 % 1016 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 22.8 N max 30.9 Tramontana 62 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 18.8 N max 31.5 Tramontana 70 % 1017 hPa 22 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 13 NNO max 22.9 Maestrale 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:08

