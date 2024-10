Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Copertino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nuvole diventeranno più dense, portando a un cielo coperto. La sera si concluderà con condizioni di cielo completamente coperto.

Nella notte, a partire dalle 00:00, si registreranno temperature intorno ai 18,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attestandosi al 16%. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà sereno fino alle 03:00, quando si noteranno nubi sparse. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi attorno ai 18,3°C.

Dalla mattina, a partire dalle 06:00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 49% entro le 06:00 e il 66% alle 10:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 25,6°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 12,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% alle 17:00. Le temperature scenderanno a 21,8°C alle 17:00 e continueranno a diminuire fino a 21°C in serata. La velocità del vento si ridurrà, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 20,8°C. L’umidità sarà elevata, oscillando intorno al 63%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Copertino indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi simili, con un possibile miglioramento del tempo nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero persistere ancora per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.7° Assenti 11 NNO max 20.1 Maestrale 82 % 1019 hPa 4 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 11.2 N max 19.4 Tramontana 83 % 1019 hPa 7 poche nuvole +21° perc. +21° Assenti 12.9 N max 17 Tramontana 67 % 1021 hPa 10 nubi sparse +24.8° perc. +24.5° Assenti 10.8 N max 11.4 Tramontana 46 % 1020 hPa 13 nubi sparse +25.5° perc. +25.3° Assenti 12.5 NNE max 11.2 Grecale 44 % 1019 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 11 NE max 13.1 Grecale 56 % 1019 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +20.8° Assenti 3.5 NE max 4 Grecale 63 % 1020 hPa 22 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 1.3 N max 2.5 Tramontana 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:02

