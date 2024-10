Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,1°C e i 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 67%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali e orientali, con velocità che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente stabili, con valori che varieranno da 18,6°C a 17,9°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 99%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 21,7°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. I venti si faranno sentire con una velocità che varierà tra i 2,6 km/h e i 7,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si stabilizzerà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, arrivando a un massimo di 21,3°C alle 14:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia molto bassa, compresa tra il 3% e il 15%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 18,4°C. Il cielo continuerà a essere coperto, senza possibilità di precipitazioni. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,8 km/h e i 6,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteo non subirà variazioni drastiche, e si continuerà a godere di giornate asciutte e fresche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 3.2 SSE max 4.6 Scirocco 69 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 3.9 SSE max 4.7 Scirocco 70 % 1026 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 1.9 SO max 3.5 Libeccio 68 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° Assenti 4.8 N max 3.2 Tramontana 60 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° prob. 3 % 8.5 NE max 5.6 Grecale 58 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° prob. 9 % 9.8 ENE max 12.7 Grecale 66 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +18.7° prob. 1 % 6.4 ESE max 7.3 Scirocco 69 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 2.1 ESE max 3.8 Scirocco 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:56

