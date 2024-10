Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Corato si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 20°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e nella sera, mentre le brezze leggere accompagneranno la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 4,1 km/h e i 10,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con nubi sparse, e le temperature si attesteranno attorno ai 16,9°C. La mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura di circa 15,9°C, che salirà progressivamente fino a raggiungere i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, passando da un cielo parzialmente nuvoloso a uno completamente coperto nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 76%. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, quindi non ci si aspetta pioggia. Tuttavia, la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza leggera che accompagnerà la giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,9°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che raggiungerà il 87%. Le brezze continueranno a soffiare, ma con intensità ridotta, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature simili e una continua presenza di nuvole. Gli amanti del clima fresco troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° Assenti 6.3 O max 7.3 Ponente 78 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 9.1 O max 11.6 Ponente 78 % 1024 hPa 7 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 10.4 ONO max 12.3 Maestrale 81 % 1025 hPa 10 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 9.2 NNO max 8.9 Maestrale 66 % 1025 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 6.3 NNE max 6.9 Grecale 61 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 8.1 NE max 9.9 Grecale 72 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 4.1 N max 8 Tramontana 82 % 1024 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 10.5 O max 14.5 Ponente 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:51

