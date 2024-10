Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Corato si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 21°C nelle ore centrali, mentre nelle ore serali scenderà gradualmente. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 21 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 78%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà lentamente, mantenendo un clima gradevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 22% al 46%. La velocità del vento sarà leggera, con intensità che varierà tra i 3,5 km/h e i 11,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 87%. Le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 20,7°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 11,6 km/h e raffiche fino a 17,7 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a toccare i 17,1°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 78%, e il vento continuerà a soffiare con una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è possibile che il cielo rimanga nuvoloso anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, soprattutto nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 4.1 SSE max 5.4 Scirocco 75 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 3.3 SE max 4.5 Scirocco 76 % 1023 hPa 7 poche nuvole +18.4° perc. +18.1° Assenti 4.4 SSE max 6.1 Scirocco 69 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 6.8 E max 8.5 Levante 56 % 1023 hPa 13 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 11.6 E max 14.2 Levante 55 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 11 SE max 21.1 Scirocco 63 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 10.1 S max 16.8 Ostro 68 % 1022 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 8.4 S max 15.2 Ostro 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:53

