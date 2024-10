Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 4 Ottobre, Corato si troverà ad affrontare un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni e poco nuvolosi. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a +20,6°C. La mattina presenterà un cielo nuvoloso, ma nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature raggiungeranno un picco di +24,5°C nel pomeriggio, mentre i venti si manterranno moderati, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Durante la notte, Corato registrerà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 38,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con un’eventuale pioggia leggera prevista per le prime ore della mattina.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 09:00, quando si inizieranno a vedere le prime schiarite. Le temperature si attesteranno tra +20,6°C e +24,5°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. A partire dalle 10:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, favorendo un clima più sereno e gradevole.

Nel pomeriggio, Corato godrà di cieli sereni, con temperature che raggiungeranno i 24,5°C. I venti si manterranno moderati, con una velocità che varierà tra i 24 km/h e i 26 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 33%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a +17,4°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 12 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. Le temperature rimarranno gradevoli e i venti moderati contribuiranno a un clima fresco. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° prob. 18 % 20.9 S max 38.1 Ostro 59 % 1004 hPa 4 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° prob. 22 % 16.7 SO max 31.6 Libeccio 67 % 1005 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 24.7 OSO max 34.7 Libeccio 51 % 1007 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23° Assenti 22.4 OSO max 30.1 Libeccio 38 % 1008 hPa 13 cielo sereno +24.5° perc. +23.8° Assenti 24.4 O max 29.3 Ponente 33 % 1007 hPa 16 poche nuvole +21.9° perc. +21.2° Assenti 26 OSO max 31.8 Libeccio 40 % 1008 hPa 19 cielo sereno +18.9° perc. +18.1° Assenti 22.6 OSO max 35.5 Libeccio 50 % 1010 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 12 OSO max 22.8 Libeccio 55 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:26

