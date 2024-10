Previsioni Meteo Corato: il bollettino per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 17,6°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa che scenderà all’82%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 17,4°C. La velocità del vento si ridurrà a 1,3 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità rimarrà stabile al 78% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita di 20,4°C. La velocità del vento aumenterà a 8,2 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 59% e non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il meteo presenterà ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature scenderanno a 18°C, mentre la temperatura percepita sarà di 17,7°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4,6 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità rimarrà al 72% e non si registreranno piogge.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si aprirà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,6 km/h. L’umidità si attesterà al 73% e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente al 10%. Le temperature saliranno a 17,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,8°C. La velocità del vento aumenterà a 3,5 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità scenderà al 73% e non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C, con una temperatura percepita di 20,1°C. La velocità del vento aumenterà a 12,4 km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 56% e non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature scenderanno a 17,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 17,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12 km/h proveniente da Sud. L’umidità rimarrà al 79% e non si registreranno piogge.

Domenica 27 Ottobre

Nella notte di Domenica 27 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,8°C. La velocità del vento sarà di 10,5 km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 21,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 80%, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,6°C. La velocità del vento si attesterà a 10,5 km/h proveniente da Sud. L’umidità rimarrà stabile al 80% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,1°C, con una temperatura percepita di 20,5°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà al 48% e non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il meteo presenterà ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature scenderanno a 17,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,6 km/h proveniente da Sud. L’umidità rimarrà al 72% e non si registreranno piogge.

Conclusioni

Il fine settimana a Corato si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Sabato porterà un miglioramento temporaneo con cieli sereni e temperature in aumento, mentre Domenica si presenterà nuovamente con un cielo coperto e temperature stabili. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, specialmente per Domenica, quando la copertura nuvolosa sarà massima.

