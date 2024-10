Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 9,1 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un graduale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 26,8°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,1 km/h, mentre l’umidità scenderà al 31%. Questo permetterà di godere di un clima più fresco e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un ritorno a cieli coperti. Le temperature rimarranno stabili intorno ai 26,4°C, ma la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 21,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata adatta per passeggiate e attività all’aperto, nonostante il cielo grigio.

La sera porterà con sé cieli nuvolosi e temperature in calo, che si attesteranno attorno ai 21,8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 55%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,3 km/h. Anche se non ci saranno piogge, il clima umido potrebbe rendere l’aria più fresca e frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un alternarsi di momenti di sole e di nuvole, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 26°C. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle temperature gradevoli, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 7.6 SO max 11.9 Libeccio 60 % 1009 hPa 4 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 7 SSO max 7.2 Libeccio 57 % 1008 hPa 7 poche nuvole +21.4° perc. +20.8° Assenti 7.7 SSO max 14.1 Libeccio 47 % 1008 hPa 10 nubi sparse +25.9° perc. +25.5° Assenti 11.4 SO max 18.6 Libeccio 35 % 1007 hPa 13 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 9.9 SO max 21.1 Libeccio 35 % 1006 hPa 16 nubi sparse +24.8° perc. +24.4° Assenti 11 S max 20.3 Ostro 40 % 1006 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 12.9 SSO max 24 Libeccio 50 % 1006 hPa 22 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° Assenti 12.1 SO max 24.3 Libeccio 55 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:16

