Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Corato si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, ma nel complesso la copertura nuvolosa rimarrà significativa. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza che accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da ovest.

Nel corso della mattina, il clima si presenterà più sereno, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 20,8°C intorno a mezzogiorno. La sensazione di calore sarà accentuata dalla temperatura percepita, che si avvicinerà ai 20,4°C. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 9,8 km/h e i 12 km/h, contribuendo a un’atmosfera gradevole. L’umidità, che si attesterà attorno al 57%, non risulterà eccessiva, rendendo il clima complessivamente piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa. Il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,5°C verso le 18:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 10,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e stabile.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La sensazione di freddo sarà mitigata dalla temperatura percepita, che si manterrà sui 15,9°C. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da ovest, con intensità che varierà tra i 10 km/h e i 12,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nel meteo locale.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 13.6 O max 22.4 Ponente 90 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14.9° perc. +14.8° Assenti 12 O max 18.9 Ponente 89 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17.6° perc. +17.4° Assenti 13.1 ONO max 14.9 Maestrale 75 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.5° perc. +20.2° Assenti 10.2 NNO max 10.3 Maestrale 59 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 10.3 NNE max 10.7 Grecale 61 % 1023 hPa 17 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.8 NNE max 8 Grecale 77 % 1023 hPa 20 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 10 O max 16.6 Ponente 79 % 1023 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 13.5 O max 22.5 Ponente 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:50

