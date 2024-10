Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata piuttosto gradevole, soprattutto nelle ore pomeridiane. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, ma senza particolari disagi.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,1°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Ovest, con una velocità di circa 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23,5°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di 22,7°C. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 2,6 km/h e i 4,4 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 33% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C alle ore 15:00, con una temperatura percepita di 20°C. I venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 16,4°C, con una temperatura percepita di 15,6°C. I venti saranno ancora leggeri, con una velocità di circa 5,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre con condizioni meteo variabili, ma complessivamente favorevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di temperature miti e una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate sempre più soleggiate e piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni per attività all’aperto, godendo di un clima temperato e di un’atmosfera serena.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +15.2° Assenti 4 SSO max 5.1 Libeccio 55 % 1023 hPa 3 cielo coperto +16.1° perc. +15.1° Assenti 4.3 SO max 5.1 Libeccio 49 % 1022 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +14.9° Assenti 4.7 SSO max 5.6 Libeccio 48 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +20.8° Assenti 2.2 NO max 4.2 Maestrale 36 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.5° perc. +22.7° Assenti 4.4 NNE max 7.2 Grecale 33 % 1023 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20° Assenti 3.5 NE max 6 Grecale 54 % 1023 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +15.9° Assenti 5.1 SSO max 5.9 Libeccio 62 % 1025 hPa 21 cielo sereno +16.3° perc. +15.5° Assenti 4.9 SSO max 6.4 Libeccio 58 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:54

