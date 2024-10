Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,4°C durante le ore centrali. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1017 hPa, contribuendo a un clima piuttosto tranquillo.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un’umidità che si manterrà attorno al 71%. Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 19,6°C alle ore 7:00 e i 21,5°C alle 8:00. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 44% entro le 8:00, mentre il vento si manterrà debole, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 22,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le condizioni di bel tempo. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57% alle 15:00. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a coprirsi, con nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa del 90% entro le 21:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,5°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 73%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corigliano Calabro indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e Mercoledì potrebbero portare qualche variazione, ma senza significativi cambiamenti climatici. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di una giornata serena e temperata, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.6° perc. +14° Assenti 7.6 SO max 10.4 Libeccio 71 % 1016 hPa 3 cielo sereno +14.3° perc. +13.8° Assenti 7.3 SO max 9.1 Libeccio 74 % 1016 hPa 6 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 4.7 SO max 7.4 Libeccio 57 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.9° perc. +22.4° Assenti 4.4 N max 6.8 Tramontana 41 % 1018 hPa 12 poche nuvole +24.4° perc. +24° Assenti 6.9 NNE max 9.4 Grecale 42 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.1° perc. +21.8° Assenti 5.8 NE max 7.5 Grecale 57 % 1017 hPa 18 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° Assenti 4.2 SO max 6.3 Libeccio 80 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 4.3 SSO max 6.3 Libeccio 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:22

