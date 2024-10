Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Corigliano Calabro si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con nuvolosità e piogge leggere, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 21°C durante il giorno, con un abbassamento serale che porterà i valori a circa 17°C. La presenza di umidità elevata e venti leggeri contribuirà a creare una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 95%. La temperatura si manterrà intorno ai 17,6°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. I venti saranno deboli, provenienti da Est-Sud Est, con velocità di circa 2,3 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che ridurranno la copertura nuvolosa al 46%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,9°C entro le 08:00. Tuttavia, a partire dalle 09:00, si prevederanno piogge leggere, con accumuli che varieranno da 0,11 mm a 0,32 mm entro le 12:00. L’umidità rimarrà elevata, oscillando attorno al 70-74%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno, ma con intensità ridotta. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69% alle 14:00. I venti saranno sempre leggeri, con velocità che varieranno tra 4,4 km/h e 7,1 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno attorno al 50%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’87%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 17,6°C alle 21:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre i venti rimarranno deboli.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corigliano Calabro indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° Assenti 2.3 ESE max 4.3 Scirocco 91 % 1027 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° Assenti 1.3 ESE max 3.7 Scirocco 93 % 1027 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° Assenti 2.3 SSO max 3.7 Libeccio 89 % 1028 hPa 9 pioggia leggera +21.9° perc. +22° 0.11 mm 5.1 NNE max 4.7 Grecale 74 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +22.1° perc. +22.2° 0.32 mm 8 NE max 7.6 Grecale 72 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.11 mm 4.4 ENE max 6.6 Grecale 74 % 1027 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +18° prob. 50 % 2.7 SSE max 4.7 Scirocco 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 2.7 S max 4.6 Ostro 81 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:59

