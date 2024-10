Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 16°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, raggiungendo i 22°C. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 19°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che toccheranno il 99% nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si evolverà verso una condizione di nubi sparse e successivamente di cielo coperto. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra 15,6°C e 16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-est. L’umidità si attesterà intorno all’86%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,9°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 8,5 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un incremento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 17,7°C alle 16:00, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 89%. Anche la velocità del vento si attenuerà, con valori che si manterranno sotto i 5 km/h.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.4° perc. +16.3° Assenti 2.8 S max 4.3 Ostro 86 % 1024 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 2.8 SSE max 4.8 Scirocco 81 % 1024 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 3.3 S max 5 Ostro 74 % 1024 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° Assenti 5.8 NE max 6.3 Grecale 57 % 1024 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 9.3 NE max 8.9 Grecale 60 % 1022 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 5.4 NE max 6.9 Grecale 78 % 1022 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° Assenti 1.1 OSO max 4.2 Libeccio 87 % 1023 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 1.7 SO max 3.8 Libeccio 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:55

