Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 26°C, mentre l’umidità sarà relativamente alta, raggiungendo punte del 72% nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 57%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 4,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 22,4°C alle 07:00. L’umidità diminuirà leggermente, arrivando al 47%. A partire dalle 09:00, si verificheranno piogge leggere, con una temperatura di 25,2°C e un’umidità al 44%. Le precipitazioni saranno deboli, con una pioviggine che porterà circa 0,11 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 14:00. La temperatura scenderà gradualmente fino a 24,2°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 53%. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e una probabilità di pioggia che raggiungerà il 27%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,2°C, mentre l’umidità si attesterà al 70%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest a una velocità di circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corigliano Calabro mostrano un trend di stabilizzazione, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica potrebbero portare cieli più sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana più gradevole rispetto a Venerdì. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° Assenti 4.4 SSO max 4.7 Libeccio 57 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° Assenti 5.4 SSO max 5.4 Libeccio 55 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° Assenti 4.7 SSO max 4.9 Libeccio 52 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +25.2° perc. +24.9° 0.11 mm 2.7 O max 8.9 Ponente 44 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +25.5° perc. +25.3° 0.28 mm 3.3 NE max 10 Grecale 47 % 1017 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° prob. 20 % 1.2 NNO max 6.6 Maestrale 55 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 27 % 5.4 SO max 6.4 Libeccio 72 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +19° prob. 9 % 6 SSO max 7.7 Libeccio 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:06

