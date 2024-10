Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cormano per la Domenica 13 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La giornata inizierà con una notte tranquilla, seguita da una mattina in cui le nuvole domineranno il cielo. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco, mantenendosi stabili, mentre la sera porterà un leggero miglioramento della visibilità con la presenza di poche nuvole.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 79%, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La temperatura percepita sarà di 13,9°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

La mattina si presenterà con un cielo coperto e temperature che varieranno da 13,1°C a 14,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con venti leggeri che soffieranno da Ovest. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 66%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 19,2°C alle ore 14:00. Il cielo rimarrà coperto e la copertura nuvolosa si manterrà al 100%. Anche se non si prevedono precipitazioni, l’umidità si attesterà attorno al 55%, con venti leggeri che varieranno da Ovest a Sud Ovest.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente. Si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 15,4°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cormano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per godere di qualche raggio di sole, specialmente a partire da lunedì.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 5 ONO max 6.9 Maestrale 82 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 5.7 ONO max 9.9 Maestrale 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° Assenti 5.4 ONO max 10.2 Maestrale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.3° Assenti 6.6 ONO max 10.9 Maestrale 60 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +17.9° Assenti 7.7 OSO max 10.4 Libeccio 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.4° Assenti 6.1 OSO max 9 Libeccio 58 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 4.3 NO max 4.5 Maestrale 73 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 2 ESE max 2.7 Scirocco 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.