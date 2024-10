Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Cormano si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma comunque costanti.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse, ma già dalle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si registreranno piogge leggere. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi fino a metà giornata, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0.3mm nelle prime ore e aumentando progressivamente fino a 0.97mm entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e le piogge che continueranno a cadere, sebbene con intensità leggermente ridotta. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15.8°C e i 16.3°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno nuovamente, portando accumuli di pioggia leggera fino a 0.27mm. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 15.7°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%. Le condizioni di cielo coperto e di pioggia leggera si protrarranno fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Mercoledì 23 Ottobre, i residenti dovranno prepararsi a una giornata di pioggia e cielo nuvoloso, con temperature fresche e umidità elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le piogge previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 5 NE max 7.6 Grecale 89 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 13 % 2.1 NE max 2.8 Grecale 88 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.3 mm 2.2 ESE max 3.1 Scirocco 89 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.43 mm 4.4 ENE max 7.2 Grecale 90 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.76 mm 4.4 ENE max 7.8 Grecale 93 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 73 % 1.9 NE max 4.2 Grecale 90 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 67 % 2.7 NE max 3.9 Grecale 90 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.27 mm 4 NNE max 6.7 Grecale 92 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:19

