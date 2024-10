Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, ma si coprirà progressivamente. Le temperature scenderanno fino a toccare i 12,5°C, con un’umidità che rimarrà alta, attorno all’83%. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno tra i 12,5°C e i 17,9°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 60-79%, mentre il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 0,3 km/h e 3,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,3°C e si manterranno stabili. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 59-67%. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con velocità comprese tra 4,6 km/h e 6,2 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 14,4°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’81-93%. Il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che rimarranno miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede un lieve miglioramento per i giorni successivi, con possibilità di schiarite e temperature in leggero aumento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama atmosferico.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.4° perc. +13° Assenti 4 NE max 4.8 Grecale 84 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 3.2 NE max 3.6 Grecale 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 2.6 NNE max 2.8 Grecale 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 1.1 SSO max 1.2 Libeccio 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° prob. 1 % 2.5 S max 3.5 Ostro 60 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° prob. 15 % 5.6 SSE max 5.1 Scirocco 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 11 % 4.6 SO max 8.1 Libeccio 77 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 1.6 ONO max 2.2 Maestrale 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

