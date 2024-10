Previsioni Meteo Cormano: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Cormano si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 14°C e 19°C, mentre la copertura nuvolosa varierà da cielo coperto a nubi sparse. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa. Le condizioni di bassa visibilità e la presenza di nuvole dense caratterizzeranno le prime ore della giornata.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà significativi cambiamenti. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C e un’umidità che rimarrà elevata. A partire dalle 09:00, si registrerà un lieve aumento della temperatura, che raggiungerà i 16°C. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, portando a un parziale miglioramento delle condizioni meteo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 19°C intorno alle 12:00 e rimarranno stabili fino alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni significative. L’umidità inizierà a scendere, portando a un clima più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima più sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15°C entro le 22:00. L’umidità continuerà a mantenersi su livelli elevati, ma la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Cormano indicano un Lunedì caratterizzato da un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e una serata più serena. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno godere di giornate più luminose e gradevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° Assenti 3.3 ONO max 4 Maestrale 91 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 3.3 ONO max 3.7 Maestrale 88 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 1.8 NO max 2.5 Maestrale 85 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 2.6 SO max 2.8 Libeccio 70 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 2.2 SO max 1.8 Libeccio 64 % 1025 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.1 SO max 4.2 Libeccio 72 % 1024 hPa 19 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° Assenti 1.8 NO max 2.2 Maestrale 81 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.7° perc. +15.5° Assenti 2.2 NNE max 2.3 Grecale 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:11

