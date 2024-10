Previsioni Meteo Cormano: tutti i dettagli per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa +15,2°C. La mattina vedrà un aumento della copertura nuvolosa fino al 91%, con temperature che raggiungeranno +18,8°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura massima di +19,2°C. Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà inizialmente coperto, ma migliorerà con un sereno pomeriggio e temperature massime di 20,2°C. Mercoledì e Giovedì proseguiranno con condizioni serene e temperature intorno ai 20°C, senza precipitazioni previste. L’umidità rimarrà alta.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 84%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,1°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà alta, attorno all’89%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 91%. La temperatura salirà a +18,8°C, con una temperatura percepita di +18,5°C. La velocità del vento rimarrà contenuta a 3 km/h, mentre l’umidità scenderà leggermente al 69%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura massima si stabilirà a +19,2°C, con una temperatura percepita di +19°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 67%. Non si registreranno piogge.

Infine, nella sera, il meteo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa sempre al 100%. La temperatura scenderà a +16,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +16°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h e l’umidità aumenterà al 80%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,3°C. La velocità del vento sarà di 2,5 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà alta, attorno all’83%.

Durante la mattina, il meteo migliorerà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa ridotta al 6%. La temperatura salirà a +16°C, con una temperatura percepita di +15,7°C. La velocità del vento sarà di 1,4 km/h e l’umidità scenderà al 79%. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. La temperatura massima raggiungerà i 20,2°C, con una temperatura percepita di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 60%. Non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il meteo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura scenderà a 16,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,1°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h e l’umidità aumenterà al 79%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,3°C. La velocità del vento sarà di 0,3 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 1,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà alta, attorno all’84%.

Durante la mattina, il meteo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura salirà a +19,1°C, con una temperatura percepita di +18,8°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h e l’umidità scenderà al 66%. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura massima raggiungerà i 20,1°C, con una temperatura percepita di 19,8°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 62%. Non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il meteo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura scenderà a 16,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,1°C. La velocità del vento sarà di 1,3 km/h e l’umidità aumenterà al 84%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,2°C. La velocità del vento sarà di 1,4 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 1,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà alta, attorno all’86%.

Durante la mattina, il meteo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura salirà a +15,6°C, con una temperatura percepita di +15,3°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h e l’umidità scenderà al 79%. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura massima raggiungerà i 16,8°C, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 73%. Non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il meteo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura scenderà a 15,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,8°C. La velocità del vento sarà di 1,4 km/h e l’umidità aumenterà al 85%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un meteo prevalentemente sereno e temperature gradevoli, specialmente Martedì e Mercoledì, quando si registreranno valori massimi intorno ai 20°C. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

